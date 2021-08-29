Западные эксперты обратили внимание на новейшую версию ЗРК «Бук-М3»

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Западные военные эксперты обратили внимание на модернизированный вариант зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» — «Бук-М3». Специалисты отметили, что у современной версии системы расширился арсенал для поражения воздушных объектов противника.

— Вы можете обнаружить, что старая и новая версии системы ПВО «Бук-М3» несколько отличаются, — цитирует экспертов издание Caesar.

ЗРК «Бук» был принят на вооружение советской армии в 1980 году. «Бук-М3» — последняя версия данного зенитного комплекса. Она была принята на вооружение в 2015 году. Основное нововведение последней версии — оптико-электронная станция, благодаря которой ЗРК может уничтожать мишени на высоте около 25 километров. Дальность поражения крылатых ракет ЗРК «Бук-М3» — до 20 километров, сообщает «Экономика сегодня».

На Армейских международный играх (АрМИ) российскому зенитчику единственному удалось сбить высокоскоростную мишень — ракету ТУ-300D. Соревнование проходило в рамках конкурса «Чистое небо», кадры с выстрелом российского участника опубликовало Министерство обороны.

На них видно, как военный подъезжает к огневой точке, прицеливается несколько секунд и открывает огонь из ПЗРК «Игла-С». Мишень летела на высоте полторы тысячи метров.