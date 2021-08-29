Российский зенитчик сбил высокоскоростную мишень на АрМИ. Видео

Фото: Скриншот с видео Минобороны РФ

На Армейских международный играх (АрМИ) российскому зенитчику единственному удалось сбить высокоскоростную мишень-ракету ТУ-300D. Соревнование проходило в рамках конкурса «Чистое небо», кадры с выстрелом российского участника опубликовало Министерство обороны.

На них видно, как военный подъезжает к огневой точке, прицеливается несколько секунд и открывает огонь из ПЗРК «Игла-С». Мишень летела на высоте полторы тысячи метров.

Армейские игры проходят на китайском полигоне «Корла». В них участвуют команды из России, Китая, Венесуэлы, Узбекистана и Белоруссии.

Игры включают в себя три конкурса, в которых участвуют экипажи боевых машин и пехоты («Суворовский натиск»), военнослужащие подразделений ПВО («Чистое небо»), а также подразделения химической, радиационной и биологической разведки («Безопасная среда»), передает РИА Новости.

В понедельник, 23 августа, президент России Владимир Путин официально открыл форум «Армия-2021» и Армейские международные игры в понедельник, 23 августа.

В ходе форума Минобороны РФ уже заключило более 40 госконтрактов на поставку более чем 1,3 тысячи образцов вооружения и техники на сумму свыше 500 миллиардов рублей.