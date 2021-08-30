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Движение ограничат в столичном районе Зюзино из-за строителства БКЛ

Михаил Алимов

Город
Движение ограничат в столичном районе Зюзино из-за строителства БКЛ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В московском районе Зюзино ограничат движение с 31 августа по 30 декабря. Произойдет это из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— С 31 августа по 30 декабря круглосуточно ограничат движение на улице Каховка. Это связано с проведением работ по строительству Большой кольцевой линии, — говорится в сообщении, цитируемом агентством городских новостей «Москва».

Изменения коснутся двух участков улицы. На участке улицы Каховка от дома 2, строения 4 до дома 1, корпуса 1 по улице Малая Юшуньская транспорт будет двигаться по трем полосам с временными уширениями. На участке улицы Каховка от дома 1 до дома 9, корпуса 1 машины поедут по четырем полосам с сохранением движения транспорта по 2 полосам с использованием временных уширений.

Недавно сообщалось, что на нескольких улицах в ЦАО и ЮЗАО Москвы временно изменится схема движения. Москвичей призывают заранее планировать свой маршрут и с пониманием отнестись ко всем изменениям в схеме движения.

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