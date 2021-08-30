Эксперт назвал основные причины переплаты россиян за ЖКХ

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Неумение экономить, технические неисправности и отсутствие счетчиков в квартирах — это основные причины переплат россиян за услуги ЖКХ. Такое мнение в понедельник, 30 августа, выразилдиректор центра ЖКХ «Народный институт» Роман Шепс.

Самая частая причина — неразумная трата ресурсов. Люди не умеют экономить, считает эксперт.

— Наши люди к этому не приучены. Уверен, что здесь необходима просветительская работа. Например, жилищные уроки в школах, — рассказал он.

Незначительные поломки вроде подтекающего бачка или крана также могут увеличивать расходы.

Кроме того, в России много зданий с низкой энергоэффективностью. То есть, в них нельзя настроить температуру отопления, из-за чего возникает серьезная переплата за него. Особенно весной и осенью, когда отопление включено, а на улице уже комфортная температура.

— В случае отсутствия счетчиков переплата довольно существенная – около 1,5 тысячи рублей в месяц. В среднем затраты на покупку и установку счетчика можно окупить за 3-4 месяца, — резюмировал Шепс в интервью РИА Новости.

В начале августа в Госдуму внесли законопроект о снижении расходов на оплату ЖКХ. Он предполагает установить максимальную долю расходов граждан на оплату ЖКХ в размере 15 процентов. По текущему законопроекту она составляет 22 процента от доходов.