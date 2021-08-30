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Жителей Подмосковья предупредили о надвигающейся грозе

Анастасия Волоснова

Общество
Жителей Подмосковья предупредили о надвигающейся грозе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Московской области с утра понедельника, 30 августа, действует экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Жителям региона рекомендовали не прятаться под деревьями и металлическими конструкциями. Кроме того, пешеходам стоит обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, говорится в Telegram-канале «Новости Москвы».

В понедельник, 30 августа, в столичном регионе будут идти дожди, а температура воздуха составит от 22 до 27 градусов тепла. Погоду в регионе будет определять антициклон.

В Москве столбики термометров поднимутся до плюс 24-26 градусов, в Подмосковье — до плюс 22-27 градусов. Относительная влажность воздуха — 65 процентов, атмосферное давление — 749 миллиметров ртутного столба

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что к 1 сентября в столице начнет меняться погода, постепенно она будет приближаться к температурным нормам начала осени. Несмотря на это, в День знаний стоит ожидать еще достаточно комфортных показателей.

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