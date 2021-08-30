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Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане из-за урагана «Ида»

Анастасия Волоснова

В мире
Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане из-за урагана «Ида»
Фото: Whitehouse

Президент США Джо Байден из-за урагана «Ида» распорядился предоставить федеральную помощь властям пострадавшего штата Луизиана. Об этом сообщила в понедельник, 30 августа, пресс-служба Белого дома.

Кроме того, было объявлено, что на территории штата Луизиана произошло «крупное стихийное бедствие». Местным властям будет предоставлена помощь по восстановлению штата от последствий урагана.

— Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба незастрахованному имуществу и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия, — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

В воскресенье, 29 августа, ураган «Ида» достиг Луизианы. Он имеет четвертый класс опасности из пяти и представляет значительную угрозу — скорость ветра достигает 240 километров в час.

В штате Луизиана из-за урагана «Ида» более 600 тысяч человек остались без электричества. Без энергоснабжения остаются 619 392 потребителя. Это один из важнейших признаков оценки опасности стихийного бедствия.

До этого Байден предупредил граждан о разрушительной силе урагана «Ида» и сообщил, что в стране будут приложены максимальные усилия для ликвидации его грядущих последствий.

Кроме сильного ветра, ураган опасен обильными осадками и значительным подъемом уровня воды — он возрастет на несколько метров. Президент пообещал сделать все возможное для ликвидации последствий урагана и заявил, что такой масштабной подготовки к стихийному бедствию еще не встречал.

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