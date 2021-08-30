Сергей Собянин снизил стоимость проезда в общественном транспорте для жителей ТАО на 30 процентов

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Стоимость проезда в общественном транспорте Новой Москвы будет снижена. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 30 августа, в своем блоге.

Ранее новые территории столицы были включены в тарифную зону Б. Так, стоимость проезда внутри зоны Б была аналогична ценам старой Москвы. Однако билет из ТАО на территории внутри МКАД стоил 60 рублей, а не 42 рубля.

Мэр Москвы отметил, что высокие тарифы снижают популярность общественного транспорта, поэтому было принято решение их отменить.

— Чтобы раз и навсегда покончить с этими проблемами, с 1 сентября 2021 г. мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты, — написал Собянин.

По его словам, экономия для постоянных пассажиров составит более 800 рублей в месяц или до 10 000 рублей в год.

До этого Собянин заявил о решении проблемы транспорта в столице в приоритетном порядке. По его словам, в настоящий момент модернизация транспорта происходит на пределе возможностей строителей.

Он подчеркнул, что за 2021 год в Москве возведут более 80 километров дорог, в составе которых предусмотрены развязки, эстакады, тоннели. Также будут построены свыше десяти линий Московского метрополитена, введены в эксплуатацию станции Большой кольцевой линии. Обустройство Московского центрального диаметра тоже будет продолжаться.