В МИД заявили, что рассмотрение жалобы РФ против Украины в ЕСПЧ может занять годы

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ЕСПЧ будет рассматривать иск России в отношении Украины не один год, суд на данный момент имеет несколько исков в отношении РФ. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

По его словам, обычно ЕСПЧ отдает приоритет межгосударственным искам до рассмотрения исков частных лиц, поэтому нужно ждать результатов.

Лукьянцев уточнил, что российская сторона надеется, что судьи будут тщательно анализировать представленную доказательную базу. Если иск будет удовлетворен, Украина может лишиться членства в Совете Европы, добавил дипломат.

— Далее это решение ЕСПЧ, если опять же государство признано виновным в нарушении своих обязательств по Конвенции, передается для контроля в комитет министров Совета Европы, и дальше уже комитет министров, который имеет соответствующий формат для рассмотрения вопроса о том, как исполняют те или иные государства принятые ЕСПЧ постановления, регулярно рассматривает вопрос, — пояснил Лукьянцев порядок удовлетворения иска в интервью с РИА Новости.

Россия 22 июля подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд. В ней она обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба касается событий, которые последовали «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года».

Как отмечается в пояснительном документе Генпрокуратуры РФ, обращение нацелено на привлечение внимания Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, а также на то, чтобы зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний. Кроме того, жалоба должна заставить власти Украины прекратить совершение преступлений, провести надлежащее расследование и привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории соседней страны.

В документе говорится, что Киев должен приостановить водную блокаду Крыма. Кроме того, Москва требует от украинской стороны прекратить ограничивать права национальных меньшинств, в том числе в возможности получать высшее образование на родном языке. Также, согласно ходатайству, Украина должна немедленно отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и перестать ограничивать доступ к российским интернет-платформам и прессе.

После подачи жалобы «Вечерняя Москва» в своем материале разобралась, в чем конкретно Россия обвиняет Украину.