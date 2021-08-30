Четверо неизвестных связали сторожа скотчем и похитили кабель со стройплощадки на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, Ленинский проспект, 113/1 Карта всех событий

В Москве четверо неизвестных, угрожая сторожу расправой, украли кабель из строительного вагончика. Об этом в понедельник, 30 августа, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По словам представителя ведомства, группа неизвестных зашла в вагончик на строительной площадке по адресу Ленинский проспект, дом 113/1. После этого компания мужчин, угрожая сторожу расправой, связали ему скотчем руки и ноги, заклеили рот, а затем открыто похитили кабель.

После кражи неизвестные скрылись на машине. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Днем 19 августа в Северном Медведкове в квартиру к москвичке ворвался пьяный мужчина с ножом в руках. Он избил женщину и сорвал с ее шеи драгоценную цепочку. После этого злоумышленник скрылся. Потерпевшая была доставлена в больницу, где у нее диагностировали множественные ссадины и гематомы.

В тот же день в столице произошел еще один случай разбойного нападения. Злоумышленник с ножом ограбил кондитерский магазин на улице Истры. По словам администрации магазина, им нанесен ущерб на 3,5 тысячи рублей.