Столичные врачи вылечили еще 1839 пациентов с COVID-19 за сутки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили еще 1839 пациентов с COVID-19 за минувшие сутки. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказали в Telegram-канале оперативного штаба.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице выздоровели 1 441 794 пациента.

За последние сутки в городе выявили 1424 случая заболевания. За последние 24 часа в столице госпитализировали 417 человек, 50 москвичей скончались. По состоянию на 30 августа на ИВЛ находятся 312 человек.

Фото: Оперштаб

Более 44 миллионов россиян привились от коронавируса хотя бы одной дозой. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, полный курс вакцинации завершили свыше 37 миллионов человек.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.