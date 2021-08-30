Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные врачи вылечили еще 1839 пациентов с COVID-19 за сутки

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили еще 1839 пациентов с COVID-19 за сутки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Столичные врачи вылечили еще 1839 пациентов с COVID-19 за минувшие сутки. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказали в Telegram-канале оперативного штаба.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице выздоровели 1 441 794 пациента.

За последние сутки в городе выявили 1424 случая заболевания. За последние 24 часа в столице госпитализировали 417 человек, 50 москвичей скончались. По состоянию на 30 августа на ИВЛ находятся 312 человек.

Столичные врачи вылечили еще 1839 пациентов с COVID-19 за суткиФото: Оперштаб

Более 44 миллионов россиян привились от коронавируса хотя бы одной дозой. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, полный курс вакцинации завершили свыше 37 миллионов человек.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

Читайте также:
Коронавирусболезниврач
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте