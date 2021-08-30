«Отличное время для знакомств и свадеб»: астролог рассказала, какой будет первая неделя сентября

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Астролог Ольга Стелла дала прогноз на неделю с 30 августа по 5 сентября. Она объясняет, что именно в этот период, когда осень сменяет лето, люди особенно прочувствуют скоротечность времени.

— В переходные недели, когда меняется погода, мы чувствуем, как время неизбежно бежит вперед. 30 августа Луна находится в знаке Близнецы, и у нас прекрасный аспект Марса с Плутоном. Этот день прекрасен для свадеб, для знакомств. Можно подписывать документы, вы сможете найти нужных людей и специалистов, — рекомендует астролог в новом видео на своем YouTube-канале.

Во вторник, 31 августа, Меркурий перейдет в знак Весы — это время для глубоких мыслительных процессов.

— Он отвечает за все наши мыслительные процессы, информацию. Представьте, что знак Весы — это общение, свобода. И Меркурий будет помогать нам общаться, знакомиться, заводить нужные связи, покупать что-либо и продавать. Поэтому можно продвинуть многие дела в сентябре, но не забывайте, что 27 сентября Меркурий развернется в ретродвижение, поэтому все планируйте до 24 сентября, — предостерегает эксперт.

Особенно внимательными в предстоящую неделю нужно быть на дорогах: невнимательность может привести к трагическим последствиям.

— Маленькая подсказка: не будьте рассеянными, ваши действия могут привести к тем последствиям, которые будут ужасными. Будьте аккуратны за рулем и с жидкостями. Оставайтесь более концентрированными, не притягивайте неприятные события. Лучше не пить алкоголь — возможны отравления и передозировки, — считает астролог.

В последние дни недели нужно уделить время своим близким: устроить семейный ужин и пообщаться с родственниками. Также этот период хорош для медитации, уборки дома и очищения пространства. У кого-то может быть депрессивное состояние, может возникнуть бессонница. Важно уравновесить энергию.

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