МВД признало «пожизненно нежелательным» пребывание в России комика Идрака Мирзализаде

Фото: Пресс-служба Таганского суда Москвы

Пребывание комика Идрака Мирзализаде на территории РФ признало «пожизненно нежелательным». Об этом в понедельник, 30 августа, сообщила пресс-служба МВД РФ.

— В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц, — сказано в пресс-релизе ведомства.

В пресс-службе также отметили, что считают «недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи».

— В ближайшее время Идрак Мирзализаде будет уведомлен о принятом решении в установленном порядке, — заключили в министерстве.

В конце июля в отношении 29-летнего стендап-комика Идрака Мирзализаде возбудили административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за его выступления, видеозапись которого была размещена в интернете в одной из социальных сетей.

Из-за шутки, которая стала поводом для административного дела, на Мирзализаде напали 23 июня в центре Москвы. Как сообщает «МК», к нему подошли двое неизвестных, ударили сзади, а потом потребовали извинений.

В начале августа, суд признал Мирзализаде виновным по административной статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и постановил арестовать его на десять суток.

В ходе судебного заседания комик свою вину не признал и заявил, что фраза была вырвана из контекста.