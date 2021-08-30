Андрей Бочкарев: Южный участок Большой кольцевой линии метро готов почти на 90 процентов
Готовность южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет порядка 90 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— Готовность южного участка БКЛ составляет около 90 процентов. На участке разместятся три станции: «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино». На сегодняшний день возведены основные конструкции как самих станций, так и подземных сооружений. Сейчас выполняются работы по оснащению станций системами жизнеобеспечения и системами обеспечения движения поездов, ведутся отделочные работы, — рассказал заммэра.
Он отметил, что строительство всех трех станций находятся на стадии высокой степени готовности. На «Новаторской» специалисты уже завершили монолитные работы, на 84 процента готовы архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны. В настоящее время монтируется подвесная система потолка и облицовочные панели путевых стен. Кроме того завершается монтаж инженерных систем. На станции «Зюзино»завершаются монолитные работы, архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны готовы на 87 процентов, рабочие монтируют панелей путевых стен.
— На станции «Воронцовская» также практически завершены монолитные, ведется архитектурная отделка пассажирской зоны: смонтирован уникальный подвесной потолок, облицованы путевые стены, ведутся работы по облицовке колонн и монтажу освещения, — рассказал глава строительного комплекса.
По его словам, архитекторы применили в оформлении станции несколько нестандартных решений. Так, на подвесном потолке с помощью программ трехмерного моделирования сымитирован Млечный путь, а при облицовке были применены новые материалы, в том числе агломерат.
Как заметила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова, стены вестибюля и наклонного хода эскалаторов отделаны белым Полоцким мрамором, который добывается на российских карьерах. По ее словам, камень устойчив к воздействию и надолго сохранит природную белизну благодаря низкому содержанию железа.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города ранее сообщил, что в районе Зюзино ограничат движение с 31 августа по 30 декабря из-за строительства БКЛ столичного метро.