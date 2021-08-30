Андрей Бочкарев: Южный участок Большой кольцевой линии метро готов почти на 90 процентов

Фото: Пресс-служба МУФ

Готовность южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро составляет порядка 90 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Готовность южного участка БКЛ составляет около 90 процентов. На участке разместятся три станции: «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино». На сегодняшний день возведены основные конструкции как самих станций, так и подземных сооружений. Сейчас выполняются работы по оснащению станций системами жизнеобеспечения и системами обеспечения движения поездов, ведутся отделочные работы, — рассказал заммэра.

Он отметил, что строительство всех трех станций находятся на стадии высокой степени готовности. На «Новаторской» специалисты уже завершили монолитные работы, на 84 процента готовы архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны. В настоящее время монтируется подвесная система потолка и облицовочные панели путевых стен. Кроме того завершается монтаж инженерных систем. На станции «Зюзино»завершаются монолитные работы, архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны готовы на 87 процентов, рабочие монтируют панелей путевых стен.

— На станции «Воронцовская» также практически завершены монолитные, ведется архитектурная отделка пассажирской зоны: смонтирован уникальный подвесной потолок, облицованы путевые стены, ведутся работы по облицовке колонн и монтажу освещения, — рассказал глава строительного комплекса.

По его словам, архитекторы применили в оформлении станции несколько нестандартных решений. Так, на подвесном потолке с помощью программ трехмерного моделирования сымитирован Млечный путь, а при облицовке были применены новые материалы, в том числе агломерат.

Как заметила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова, стены вестибюля и наклонного хода эскалаторов отделаны белым Полоцким мрамором, который добывается на российских карьерах. По ее словам, камень устойчив к воздействию и надолго сохранит природную белизну благодаря низкому содержанию железа.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города ранее сообщил, что в районе Зюзино ограничат движение с 31 августа по 30 декабря из-за строительства БКЛ столичного метро.