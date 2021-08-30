Государственный флаг начнут поднимать в российских школах с нового учебного года

Фото: МИД РФ

В России с нового учебного года будут распространять в школах практику поднятия государственного флага. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что в данный мероприятиях «не должно быть формализма».

— Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага, — приводит РИА Новости слова министра.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о введении в школах страны традиции поднимать флаг РФ в среду, 25 августа, на встрече общественников. Президент напомнил, что во многих странах в учебных заведениях символы государства вывешиваются каждый день.

В этот же день Путин заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.

До этого президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.