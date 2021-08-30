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Собянин выразил надежду, что летняя ситуация с COVID-19 больше не повторится

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Собянин выразил надежду, что летняя ситуация с COVID-19 больше не повторится
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что ситуация с коронавирусной инфекцией, которая наблюдалась в Москве летом 2021 года, больше никогда не повторится в городе. Такое мнение он высказал в понедельник, 30 августа.

Сергей Собянин добавил, что в настоящий момент в медицинских учреждения находятся гораздо меньше пациентов с COVID-19, нежели в период пика заболеваемости летом текущего года.

— Надеюсь, что такой острой ситуации, которую мы проходили в июне–июле, уже не будет, — сказал мэр.

При этом он отметил, что невозможно предугадать, когда в следующий раз начнется рост числа заболевших. Однако система здравоохранения Москвы готова к любому развитию событий.

— Мне кажется, сейчас гаданием не стоит заниматься, надо быть готовыми к любому сценарию — это важнее, — подытожил глава города в интервью телеканалу «Россия-24».

В понедельник, 30 августа, Сергей Собянин сообщил, что в Москве на данный момент ситуация с коронавирусом одна из лучших среди регионов РФ. По его словам, уровень госпитализации и заболеваемости коронавирусом в столице уменьшается каждую неделю.

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