Движение восстановлено после крупного ДТП на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 86с1 Карта всех событий

Движение после аварии с участием нескольких автомобилей и мотоцикла на юго-западе Москвы удалось восстановить. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 30 августа.

— Движение восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел 30 августа на Профсоюзной улице в районе дома 86. В результате него движение по улице Обручева в сторону Ленинского проспекта было временно затруднено.

По данным столичного МВД, в аварии столкнулись три машины. Один человек пострадал, еще двоих передали для осмотра медикам.

Видео: Telegram / Новости Москвы

По информации источника «ВМ» в экстренных службах, по предварительным данным, столкнулись несколько транспортных средств, в числе которых карета скорой помощи и мотоцикл.

30 августа стало известно об еще одном ДТП.В результате аварии, которая произошла в центре Москвы, погибла девушка. Водитель автомобиля марки Hyundai при съезде с внутренней стороны ТТК на улицу Гаврикова не успел остановиться перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил пересекавшую проезжую часть 25-летнюю женщину.

От полученных травм она скончалась на месте. Отмечается, что 29-летний автомобилист в момент аварии был трезв.

По факту ДТП возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителя задержали.