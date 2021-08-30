МИД Эстонии отказался выдавать визу российскому дипломату

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Министерство иностранных дел (МИД) Эстонии не выдаст российскому дипломату визу в качестве ответа на высылку эстонского сотрудника из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 30 августа.

— В данном случае Министерство иностранных дел желает положить конец сложившейся ситуации и надеется, что Российская Федерация воздержится от дальнейшей эскалации ситуации, несмотря на свою асимметричную реакцию, — приводит сообщение министерства ФАН.

6 июля сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте при получении им материалов закрытого характера от гражданина России. Впоследствии его объявили персоной нон грата, так как дипломат намеревался получить данные о планах России в Арктике.

3 августа в МИД России вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре в связи с новой высылкой российского дипломата. Ему заявили решительный протест и вручили ноту, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию России.