Россия высылает из страны эстонского дипломата

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Посла Эстонии Маргуса Лайдре вызвали в МИД РФ в связи с новой высылкой дипломата, ему заявлен решительный протест. Об этом во вторник, 3 августа, сообщили в МИД РФ.

Лайдре должен покинуть Россию в течение недели.

— Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации, — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве добавили, что Таллину не стоит усложнять ситуацию, иначе со стороны Москвы последует «решительный» ответ, передает РИА Новости.

Сотрудники ФСБ 6 июля задержали в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте при получении им материалов закрытого характера от гражданина России. Сотрудники ФСБ пояснили, что для консула будут приняты меры, так как его деятельность имела враждебный характер по отношению к России.

7 июля советник посольства Эстонии в Москве Улла Уйбо посетила МИД России после задержания консула страны Марта Лятте в Санкт-Петербурге. В МИД Эстонии в свою очередь заявили, что считают задержание в Санкт-Петербурге консула Лятте «провокацией и постановкой». В Эстонии рассказали, что консула задержали на полтора часа после рабочей встречи в Санкт-Петербургском политехническом университете, а затем дипломату выдвинули обвинения.