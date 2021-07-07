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Советник посольства Эстонии посетила МИД РФ после задержания консула страны

Анастасия Волоснова

Политика
Советник посольства Эстонии посетила МИД РФ после задержания консула страны
Фото: МИД РФ

Советник посольства Эстонии в Москве Улла Уйбо посетила МИД России после задержания консула страны Марта Лятте в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в среду, 7 июля.

Сотрудники ФСБ задержали консула Эстонии Марта Лятте во вторник, 6 июля, при получении им материалов закрытого характера от гражданина России. Эстонского дипломата задержали в Санкт-Петербурге 6 июля. Сотрудники ФСБ пояснили, что для консула будут приняты меры, так как его деятельность имела враждебный характер по отношению к России.

Улла Уйбо посетила МИД РФ 7 июля. Позже советник эстонского посольства покинула российское ведомство, отказавшись отвечать на вопросы журналистов о ходе встречи, пишет ТАСС.

Напомним, в генеральном консульстве Эстонии в Санкт-Петербурге в настоящее время служат шесть консулов, один из которых — Лятте.

Ранее в МИД Эстонии заявили, что считают задержание в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте «провокацией и постановкой». В Эстонии рассказали, что консула задержали на полтора часа после рабочей встречи в Санкт-Петербургском политехническом университете, а затем дипломату выдвинули обвинения. В МИД Эстонии также осудили задержание Лятте.

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