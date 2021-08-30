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Сергей Собянин уволил главу управы Савеловского района Москвы

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин уволил главу управы Савеловского района Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главы управы Савеловского района столицы Александра Шнуркова. Соответствующее распоряжение появилось в понедельник, 30 августа, на официальном сайте мэра Москвы.

Такое решение глава города принял в пятницу, 27 августа.

— Освободить Шнуркова Александра Юрьевича от замещаемой должности главы управы Савеловского района города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы 27 августа 2021 года, — говорится в сообщении.

Глава Савеловского района уволился по собственному желанию, передает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 24 августа, президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя главы Следственного комитета России Ростислава Рассохова, который занимал данный пост с 12 мая 2020 года.

9 августа премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы министерства строительства Дмитрия Волкова.

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