Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Украинский бегун отошел от россиян перед фотосессией на Паралимпиаде

Иван Юминов

Спорт
Украинский бегун отошел от россиян перед фотосессией на Паралимпиаде
Фото: paralymp.ru

Украинский бегун Игорь Цветов отошел от российских спортсменов на несколько метров перед фотосессией на Паралимпийских играх в Токио.

Цветов, взявший серебро, предпочел дистанцироваться от россиянина Дмитрия Сафронова, который занял первое место в забеге на 100 метров среди атлетов с церебральным параличом или другими нарушениями координациями. Также рядом с Сафроновым находится обладатель бронзовой медали Артем Калашян, отмечает телеканал «Царьград».

Сборная России занимает третье место в медальном зачете Игр: в ее активе 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая награда.

12 августа сообщалось, что легкоатлетка с Украины Ярослава Магучих подверглась на родине обвинениям из-за совместной фотографии с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

По прибытии в аэропорт Борисполь после летних Олимпийских игр в Токио Магучих заявила, что свобода слова существует. Также спортсменка выразила благодарность всем тем, кто ее поддерживает, и тем, кто ее критикует. Она добавила, что поздравлять друг друга после соревнований — это обычная практика среди спортсменов.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября. Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Читайте также:
Паралимпийские игрысборная РоссииУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте