Украинский бегун отошел от россиян перед фотосессией на Паралимпиаде

Фото: paralymp.ru

Украинский бегун Игорь Цветов отошел от российских спортсменов на несколько метров перед фотосессией на Паралимпийских играх в Токио.

Цветов, взявший серебро, предпочел дистанцироваться от россиянина Дмитрия Сафронова, который занял первое место в забеге на 100 метров среди атлетов с церебральным параличом или другими нарушениями координациями. Также рядом с Сафроновым находится обладатель бронзовой медали Артем Калашян, отмечает телеканал «Царьград».

Сборная России занимает третье место в медальном зачете Игр: в ее активе 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая награда.

12 августа сообщалось, что легкоатлетка с Украины Ярослава Магучих подверглась на родине обвинениям из-за совместной фотографии с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

По прибытии в аэропорт Борисполь после летних Олимпийских игр в Токио Магучих заявила, что свобода слова существует. Также спортсменка выразила благодарность всем тем, кто ее поддерживает, и тем, кто ее критикует. Она добавила, что поздравлять друг друга после соревнований — это обычная практика среди спортсменов.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября. Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.