Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали тринадцать рейсов и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и пять отменены. А в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса и четыре отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Недавно стало известно, что авиакомпания «Победа» изменила план выполнения 50 рейсов из-за COVID-19 у пилотов. С 26 по 31 августа скорректированы 50 рейсов по разным направлениям. Среди них Анталья, Уфа, Владикавказ и другие. Клиентам «Победы» предложат рейсы на соседние даты или билеты на рейсы других авиакомпаний. Кроме того, пассажирам могут оформить полный возврат денег за билеты.