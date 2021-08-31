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Велогонщик Михаил Асташов завоевал вторую золотую медаль Паралимпиады в Токио

Юлия Курганова

Спорт
Велогонщик Михаил Асташов завоевал вторую золотую медаль Паралимпиады в Токио
Фото: youtube.com

Российский велогонщик Михаил Асташов выиграл золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в шоссейной гонке с раздельным стартом.

Он преодолел дистанцию 16 километров за 24 минуты 53,37 секунды. Спортсмен выступает в классе С1, куда входят паралимпийцы с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и наиболее тяжелыми неврологическими нарушениями.

Серебро завоевал американец Аарон Кит (24.55,40), третье место занял немецкий пятикратный паралимпийский чемпион Михаэль Тойбер (24.58,67), передает ТАСС.

26 августа Асташов взял золотую медаль Паралимпиады в Токио на треке в гонке преследования на дистанции 3000 метров. 32-летний спортсмен является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем Кубков мира и чемпионатов России.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.

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