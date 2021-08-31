В офисе Зеленского объяснили, почему не закроют границу с Россией

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Украинские власти не будут разрывать торговые отношения с Россией и закрывать границу, потому что это невыгодно для Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, РФ является пятым по объемам торговым партнером Украины, поэтому прекращение контактов не станет рациональным шагом.

— Мир сложным образом устроен. Даже если мы все это сейчас закроем, введем военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: «Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?». Если мы начинаем взвешивать негативные последствия для общества, государства и позитивные, то, несмотря на то, что недоразумение, вроде же воюем, но в мире это не чудо, — сказал Арестович в эфире канала «Украина 24».

В качестве примера «сложных» отношений он привел Иран и Ирак. Политик напомнил, что две страны воевали почти 80 лет, но так и не разорвали дипломатические отношения.

При этом Арестович отметил, что Украина стремится уменьшить зависимость от России, и это уже заметно, так как когда-то она была первым партнером республики, а в настоящее время опустилась на пятое место, передает РИА Новости.

Киев сорвал очередное заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов раскритиковал Киев за его действия по пути полной дезорганизации политического урегулирования.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.