Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В офисе Зеленского объяснили, почему не закроют границу с Россией

Юлия Курганова

Политика
В офисе Зеленского объяснили, почему не закроют границу с Россией
Фото: pixabay.com/

Украинские власти не будут разрывать торговые отношения с Россией и закрывать границу, потому что это невыгодно для Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь киевской делегации в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, РФ является пятым по объемам торговым партнером Украины, поэтому прекращение контактов не станет рациональным шагом.

— Мир сложным образом устроен. Даже если мы все это сейчас закроем, введем военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: «Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?». Если мы начинаем взвешивать негативные последствия для общества, государства и позитивные, то, несмотря на то, что недоразумение, вроде же воюем, но в мире это не чудо, — сказал Арестович в эфире канала «Украина 24».

В качестве примера «сложных» отношений он привел Иран и Ирак. Политик напомнил, что две страны воевали почти 80 лет, но так и не разорвали дипломатические отношения.

При этом Арестович отметил, что Украина стремится уменьшить зависимость от России, и это уже заметно, так как когда-то она была первым партнером республики, а в настоящее время опустилась на пятое место, передает РИА Новости.

Киев сорвал очередное заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов раскритиковал Киев за его действия по пути полной дезорганизации политического урегулирования.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также:
Россияотношения между странамиУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте