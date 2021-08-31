«Пусть трепещут»: в Польше рассказали о главном «страхе» России

Фото: Pixabay

У России якобы есть «страх» перед союзом Польши и Украины. Об этом рассказал обозреватель Ежи Любах в статье для издания Gazeta Polska Codziennie.

По его словам, Москва пытается навязать «соседним народам русские порядки».

— Яростные атаки российской пятой колонны в Польше на наше руководство свидетельствуют о том, что Кремль ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться! — подчеркнул Любах.

Ежи Любах считает, что Киев должен присоединиться к инициативе «Трех морей» — сотрудничеству 12 европейских государств. В противном случае Украина превратится в «российско-немецкий кондоминиум», а союз Москвы и Берлина якобы представляет для Киева «смертельную опасность». По словам автора, сотрудничества с Украиной требуют интересы Польши, говорится в газете.

До этого бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что Варшава опасается российского газопровода «Северный поток — 2», а также якобы планируемого «Северного потока — 3». Под новым «потоком» Шереметьев подразумевает наплыв мигрантов на Польшу, который Москва якобы организует для того, чтобы нанести ущерб интересам Варшавы,