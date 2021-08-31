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Евросоюз включил США в список запрещенных для необязательных поездок стран

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Евросоюз включил США в список запрещенных для необязательных поездок стран
Фото: flickr/european_parliament

Евросоюз исключил США, Израиль, Ливан, Черногорию, Северную Македонию и Косово из списка стран, куда разрешены необязательные поездки. Об этом говорится в заявлении Совета Европейского союза.

Теперь поездки по всем видам туризма в перечисленные страны запрещены из-за сложной ситуации с коронавирусом в данных государствах.

— Необязательные поездки в государства, не входящие в этот список, будут подвержены временным ограничениям, — говорится в сообщении.

В списке разрешенных для необязательных поездок стран находятся в настоящее время 17 государств. Среди них есть Украина, Армения, Япония и другие, передает Nation news.

Россия 27 августа возобновила авиасообщение с Южной Кореей, Чехией и Доминиканой. Число регулярных перелетов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан также увеличится

16 августа сообщалось, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября. Данное решение было принято по итогам заседания с участием вице-премьера страны Татьяны Голиковой.

С 9 августа Россия возобновила авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

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