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Уголовное дело возбудили в отношении отца погибшего в ДТП четырехлетнего мальчика

Анастасия Колоскова

Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении отца погибшего в ДТП четырехлетнего мальчика
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России
Россия, Москва, улица Академика Скрябина Карта всех событий

В отношении водителя Kia Rio, виновного в ДТП, в котором погиб его четырехлетний сын, возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Авария произошла на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина примерно в 02:30 во вторник, 31 августа. По предварительным данным, водитель Kia Rio проследовал по Волгоградскому проспекту на запрещенный сигнал светофора и врезался в автомобиль ВАЗ, который ехал по улице Академика Скрябина.

Четырехлетний пассажир иномарки получил травмы, от которых скончался в больнице. Ребенок в момент ДТП находился на заднем сиденье автомобиля и не был пристегнут. В машине также не было детского кресла.

Ранее двое взрослых и подросток погибли в результате ДТП в Подмосковье. По предварительной информации, на 30-м километре дороги А108 столкнулись два автомобиля. В результате инцидента погибли трое людей, в том числе 13-летняя девочка, еще двое получили травмы.

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