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Названы усиливающие воспалительный процесс напитки

Анастасия Волоснова

Общество
Названы усиливающие воспалительный процесс напитки
Фото: https://pixabay.com

При употреблении газировки в больших количествах у человека может усилиться воспалительный процесс. Об этом рассказала профессор Эми Гудсон.

Она отметила, что газированные напитки содержат большое количество сахара. Если пить их регулярно, можно прийти к хроническому воспалению, считает профессор.

По ее словам, на здоровье негативно влияет и алкоголь. Он может приводить к желудочно-кишечным болезням из-за частичного разрушения слизистой оболочки кишечника.

Сахар в больших объемах также содержится в энергетиках, поэтому они провоцируют воспалительные процессы. Из-за сахара люди начинают набирать вес, что приводит к диабету, сердечным заболеваниям, метаболическому синдрому, пишет ФАН.

До этого эксперты назвали продукты, улучшающие работу мозга. По словам диетолога медицинского онлайн-сервиса Маргариты Макухой, клеткам головного мозга, нейронам, необходимы полезные вещества, потребность в которых значительно вырастает во время учебы или напряженной умственной активности.

Позднее ученые назвали снижающие умственные способности продукты питания. Если человек будет употреблять большое количество продуктов с высоким содержанием жиров, он рискует столкнуться со снижением когнитивных способностей, считают ученые.

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