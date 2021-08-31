Кафе сгорело на набережной в Сочи

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Пожар в кафе на набережной Дагомыса в Сочи локализовали на площади 400 квадратных метров. Об этом во вторник, 31 августа, рассказали в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Пожарные смогли локализовать огонь в 07:56. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время с огнем на набережной борются 33 спасателя и 10 единиц техники, пишет РИА Новости.

Видео: Mash / Telegram

В субботу, 28 августа, в подвальном помещении торгового центра на северо-востоке Москвы произошел пожар. Огонь был ликвидирован на площади десять квадратных метров. А в пятницу, 27 августа, экстренные службы сообщили о возгорании в жилом доме в центре столицы на Малой Грузинской улице.

В этот же день в пресс-службе московского ГУ МЧС рассказали, что два человека были спасены из горящего здания общежития в Москве. Возгорание произошло днем 27 августа в двухэтажном здании общежития, которое находится на Московской улице, дом 1. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.