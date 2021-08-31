Рестораны, детские и ювелирные магазины: на что можно будет потратить баллы за онлайн-голосование

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Баллы, выигранные в рамках акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», можно потратить на покупки в супермаркетах, аптеках, при посещении ресторанов и развлекательных программ. Всего москвичи могут выиграть до 100 тысяч призовых баллов, однокомнатные квартиры и автомобили.

Призовые баллы можно потратить в крупных детских супермаркетах или гипермаркетах для хобби и рукоделия. У партнеров акции можно приобрести коляски, автокресла, наборы для творчества. Потратить баллы также можно на товары повседневного спроса в аптеках и супермаркетах.

Также партнерами программы стали кафе и рестораны русской, азиатской, грузинской, итальянской кухни и других направлений.

Баллы принимают цветочные магазины, ювелирная компания. В рамках акции можно приобрести сертификат на посещение Московского планетария, мультимедийного центра «Союзмультпарк», Московской консерватории, парка «Зарядье», Центра документального кино в Музее Москвы и театров.

Кроме того, москвичи смогут отдать выигранные баллы в один из 49 предложенных благотворительных фондов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также участники акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» смогут использовать выигранные призовые баллы, чтобы пополнить карту «Тройка». Так, полученные баллы можно будет потратить на оплату проезда на городском транспорте по тарифу «Кошелек».

Всего победители акции получат 250 тысяч призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары из списка представленных у партнеров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее. Кроме того, те, кто будет голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице.

Чтобы стать участником программы, необходимо принять участие в электронном голосовании, которое состоится с 17 по 19 сентября. Сделать это смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru.

До этого сообщалось, что к акции #ВыбираемВместе, которая проходит в рамках программы «Миллион призов», присоединились уже 49 благотворительных организаций. Теперь к списку тех, кто может помочь нуждающимся, добавились и сами жители Москвы. Те горожане, которые выиграют по программе какие-либо призовые баллы, смогут направить их на благое дело.