Число пострадавших в крупном ДТП со скорой и мотоциклом выросло до пяти

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Количество пострадавших в крупном ДТП на Профсоюзной улице, которое произошло 30 августа, возросло до пяти человек. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

— В результате ДТП пострадали и нарядами скорой медицинской помощи доставлены в больницу фельдшер, врач подстанции и водитель, которые находились в автомобиле скорой помощи, а также водитель мотоцикла Harley-Davidson и его пассажирка, — пояснили в ведомстве.

В МВД также отметили, что у мотоциклиста выявили закрытый перелом руки, а также множественные ссадины и ушибы. Его пассажирка отделалась ушибами и ссадинами. Врач скорой помощи получил ушиб грудной клетки, водитель — растяжение связок шейного отдела позвоночника.

В настоящее время все пострадавшие, кроме врача скорой помощи, после оказания медпомощи отпущены домой.

Полиция проводит проверку по факту случившегося, передает ТАСС.

Инцидент произошел 30 августа на Профсоюзной улице в районе дома 86. В аварии столкнулись скорая помощь, мотоцикл и еще четыре машины. Изначально сообщалось о трех пострадавших. В результате ДТП движение по улице Обручева в сторону Ленинского проспекта было временно затруднено.