Власти Москвы согласовали строительство АЗС на Дмитровском шоссе

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Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Шолохово, Дмитровское шоссе, вл8с1 Карта всех событий

Строительство автомобильной заправочной станции на Дмитровском шоссе одобрила столичная Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 27 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Новая АЗС появится по адресу Дмитровское шоссе, владение 7 на севере столицы.

По словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, для строительства АЗС инвестору предоставят в аренду свободный от застройки земельный участок примерной площадью 0,32 гектара. Она отметила, что площадь станции не превысит 1000 квадратных метров.

19 августа Градостроительно-земельная комиссия города Москвы отменила строительство АЗС в районе Митино.