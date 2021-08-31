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Путин подписал указ о выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и силовикам

Анастасия Волоснова

Общество
Путин подписал указ о выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и силовикам
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Об этом во вторник, 31 августа, сообщается в документе на официальном портале правовой информации.

Выплату средств будут осуществлять в сентябре 2021 года. Она будет проводиться на основании приказов командиров и руководителей, передает RT.

22 августа Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

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