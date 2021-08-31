Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

День знаний отметят в Музее современной истории России

Ольга Маркова

Развлечения
День знаний отметят в Музее современной истории России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Музей современной истории России 1 сентября приглашает москвичей и гостей столицы на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний.

Начнется программа с квеста «В поисках сокровищ» по экспозиции «Калейдоскоп коллекций. Раритеты музейного собрания». В сопровождении хранителя музейных сокровищ участники познакомятся с наиболее интересными экспонатами выставки — предметами из коллекций керамики, агитационного фарфора, дерева, кости, художественных лаков; выполнят творческие задания; в игровой форме узнают интересные факты о разных странах.

Музейно-образовательная программа «Профессии прошлого, настоящего и будущего» расскажет об основных профессиях XIX, XX и XXI веков. А специально разработанная тетрадь «Кем быть» поможет ребятам разобраться в мире профессий.

Квест «Эпоха последних российских императоров» посвящен эпохам правления Александра II, Александра III и Николая II. Его участники смогут узнать больше об истории Российской империи во второй половине XIX — начале XX века.

Завершится программа экскурсией «Из истории России второй половины XIX–XX веков».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

Читайте также:
День знанийквестыМузей современной истории России
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте