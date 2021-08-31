День знаний отметят в Музее современной истории России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Музей современной истории России 1 сентября приглашает москвичей и гостей столицы на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний.

Начнется программа с квеста «В поисках сокровищ» по экспозиции «Калейдоскоп коллекций. Раритеты музейного собрания». В сопровождении хранителя музейных сокровищ участники познакомятся с наиболее интересными экспонатами выставки — предметами из коллекций керамики, агитационного фарфора, дерева, кости, художественных лаков; выполнят творческие задания; в игровой форме узнают интересные факты о разных странах.

Музейно-образовательная программа «Профессии прошлого, настоящего и будущего» расскажет об основных профессиях XIX, XX и XXI веков. А специально разработанная тетрадь «Кем быть» поможет ребятам разобраться в мире профессий.

Квест «Эпоха последних российских императоров» посвящен эпохам правления Александра II, Александра III и Николая II. Его участники смогут узнать больше об истории Российской империи во второй половине XIX — начале XX века.

Завершится программа экскурсией «Из истории России второй половины XIX–XX веков».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.