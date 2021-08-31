В каких случаях автовладельца накажут за передачу руля другому человеку

Фото: Аносов Максим / Вечерняя Москва

В случае, если человек за рулем пьян, владелец машины лишится водительского удостоверения. Передача управления водителю без прав приведет к крупному штрафу. В некоторых других ситуациях собственник авто также может быть оштрафован. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

По его словам, минимальный штраф при остановке сотрудником ГИБДД получит автолюбитель, не вписанный в страховку. Однако водитель без прав будет оштрафован на гораздо большую сумму, как и владелец машины.

— Если человек не вписан в страховой полис ОСАГО, инспектор может оштрафовать его на 500 рублей. А вот за передачу управления человеку без прав или лишенному удостоверения автовладельца ждет штраф в 30 тысяч рублей. Самого нарушителя оштрафуют на сумму до 15 тысяч, — предупредил Славнов.

Автоюрист обратил внимание, что передача управления человеку, забывшему водительское удостоверение дома, наказывается меньшим штрафом — 3000 рублей.

Самые строгие санкции предусмотрены для автолюбителей, передавших управление пьяному человеку, напомнил специалист.

— Если вы доверили машину водителю в состоянии алкогольного опьянения, вас накажут не только штрафом в 30 тысяч рублей, но и лишением прав на срок до двух лет, — заметил эксперт.

Славнов обратил внимание, что в случае, когда машиной регулярно пользуется несколько человек, ее владельцу стоит оформить страховой полис без ограничений. Такой вид страховки обойдется дороже, однако позволит садиться за руль разным людям и обезопасит собственника машины от неприятных ситуаций, заключил собеседник «ВМ».