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«Выкидыши в девять раз реже»: Елена Малышева развеяла мифы о вакцине от COVID-19

Анна Михалюк

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
«Выкидыши в девять раз реже»: Елена Малышева развеяла мифы о вакцине от COVID-19
Фото: Youtube / Жить Здорово!

Врач и телеведущая Елена Малышева ответила на вопросы зрителей о вакцинации от коронавируса. Вокруг прививки возникает множество мифов, которые она развеяла вместе со своими коллегами в новом выпуске программы «Жить здорово».

Один из вопросов, который прозвучал в студии от зрителей, касался того, что вакцину от коронавируса, по мнению обывателей, придумали слишком быстро, что вызывает опасения.

— Если вакцина создается долго, много людей могут погибнуть без нее. Вакцина «Спутник» одобрена и впервые в истории России и СССР опробована по всем международным стандартам, все три стадии исследований проведены, около 40 тысяч добровольцев ее протестировали. Кроме обычных эффектов ОРВИ, никаких других осложнений нет, — объясняет доктор Герман Гендельман.

70 стран мира используют вакцину российского производства. В Аргентине было введено около 7 миллионов доз, и оказалось, что вакцина безопасна.

Второй миф был связан с тем, что вакцинация может влиять на способность к зачатию как у мужчин, так и у женщин.

— Это абсолютная ложь. Никаким образом вакцинация не влияет на бесплодие ни на мужское, ни на женское. Более того, вакцинация рекомендована для беременных женщин в России после 22-й недели беременности. Более 22 тысяч случаев беременности показали, что нет никаких отклонений. У вакцинированных женщин выкидыши случались в девять раз реже, чем у невакцинированных. Это не говорит о том, что вакцинация помогает вынашивать, но то, что не вредит, — это факт. Беременные в большой группе риска, и у женщин, которые болели коронавирусом, больше рождается детей с кистами или недоношенными, — говорит врач Андрей Продеус.

Ведущие объясняют, что вирус, безусловно, находясь среди людей, будет мутировать, однако выпущенные вакцины эффективны против него: они могут снижать эффективность, но защищают от тяжелого течения коронавируса. Ревакцинацию нужно делать, если титр антител низкий, а те, кто переболел COVID-19, могут ставить вакцину уже через полгода после болезни.

Ранее эксперт назвал продукты, от употребления которых стоит воздержаться перед вакцинацией.

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