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Путин и Лукашенко подпишут все дорожные карты интеграции 9 сентября

Анастасия Волоснова

Политика
Путин и Лукашенко подпишут все дорожные карты интеграции 9 сентября
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин на встрече 9 сентября в Москве подпишут все дорожные карты интеграции. Об этом рассказал во вторник, 31 августа, посол республики в РФ Владимир Семашко.

Семашко встретился 31 августа с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. Посол Белоруссии во время переговоров уточнил, что лидеры двух стран подпишут последнюю карту.

— Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7 числа дожмем, и уже 9 числа президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции, — пояснил Семашко, которого цитирует ТАСС.

В ходе встречи президенты обсудят союзные программы и другие актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Дата встречи была согласована во время телефонного разговора, который провели лидеры утром 30 августа.

Во время телефонных переговоров стороны обсудили вопросы двусторонней повестки и дальнейших встреч, сообщила пресс-служба Кремля. Президенты обсуждали вопросы экономического и военного сотрудничества. Кроме того, Путин поздравил Лукашенко с днем рождения.

В июле прошли предыдущие переговоры Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Путин отметил, что Минск исправно обслуживает все кредиты, несмотря на санкции и пандемию коронавируса. Внешний долг республики снизился на 500 миллионов долларов.

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