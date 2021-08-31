«Свечи от геморроя»: Ивлеева побывала в спальне Собчак и порылась в ее вещах

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Телеведущая Ксения Собчак запустила новый сезон своего YouTube-шоу «Обмен жизнями» и пригласила на передачу популярного блогера Анастасию Ивлееву. Суть шоу заключается в том, чтобы приглашенный гость и сама ведущая «поменялись жизнями» на один день.

Ивлеева побывала в доме Ксении Собчак и была немного удивлена интерьером и планировкой дома. Первое, что ее поразило, это скромная спальня телеведущей.

— Думала, что комнатка у Ксении Анатольевны будет побогаче. Ксюша везде рыщет же. Нельзя упустить такую возможность, надо посмотреть, что у нее в шкафчиках. О, есть свечи от геморроя! — сказала 30-летняя блогер.

Ивлеева призналась, что мечтала попасть в гардеробную Собчак, которую видела в ранее популярном телешоу «Блондинка в шоколаде».

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

— Когда я смотрела «Блондинку в шоколаде», Ксюха бегала по своей гардеробной, у нее было много вещей. И я думала, мол, было бы классно попасть сюда, — поделилась Ивлеева, примеряя туфли и украшения Собчак. — У Ксюши просто невероятное количество одежды, но все какое-то уже немодное, серое, невзрачное.

По словам Ивлеевой, дом телеведущей не оправдал ожиданий, ее жизнь кажется очень скучной.

— Это, конечно, было увлекательно, но очень по-взрослому и тяжело. Хорошо, что я не Ксения Собчак. У нее там летучки, новости. Ничего не смыслю в этом. Я хочу жить своей жизнью, — добавила блогер.

Ранее психолог Вероника Степанова объяснила, почему Собчак вступает со всеми в конфликт и как это влияет на ее внутренний мир.