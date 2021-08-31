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В Кремле заявили, что США могут побудить Зеленского реализовать Минские соглашения

Анастасия Волоснова

Политика
В Кремле заявили, что США могут побудить Зеленского реализовать Минские соглашения
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

США могут использовать свое влияние на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы призвать его к соблюдению Минских договоренностей. Об этом во вторник, 31 августа, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва внимательно следит за ходом поездки Зеленского. Песков считает, что в США могли бы побудить украинского лидера отказаться от действий, которые способны нанести сокрушительный вред «процессу минского урегулирования», пишет РИА Новости.

Встреча Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена была перенесена на 1 сентября. При этом 26 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Вашингтон не рассчитывал переносить встречу и активно к ней готовился.

19 августа сообщалось, что Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом 31 августа. Переговоры предусматривают формат общения «с глазу на глаз». Во время визита в США Зеленский также планирует посетить Калифорнию.

До этого Киев сорвал очередное заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов раскритиковал Киев за его действия по пути полной дезорганизации политического урегулирования.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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