Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Прошедшие ревакцинацию москвичи старше 65 лет получат наборы «С заботой о здоровье»

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Прошедшие ревакцинацию москвичи старше 65 лет получат наборы «С заботой о здоровье»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о предоставлении москвичам старшего возраста, прошедшим повторную вакцинацию от коронавируса, подарочных наборов «С заботой о здоровье».

В настоящее время в столице действует программа дополнительного стимулирования вакцинации жителей старше 65 лет. Они могут получить подарочный набор, сделав первую прививку от коронавируса в период с 23 июня по 1 октября, а затем полностью завершив вакцинацию. Для этого потребуется предъявить паспорт гражданина России, сертификат о вакцинации с отметками о введении двух компонентов вакцины или QR-код в бумажном или электронном виде (в центрах соцобслуживания принимают только QR-код), а также подарочный сертификат на получение набора.

Подарочный набор включает полезные витамины и приборы, в том числе измеритель артериального давления, таблетницу, добавки омега-3 и витамин D3, набор косметики для ухода за кожей, зубные пасту и щетку, антибактериальный гель и набор медицинских масок, пишет официальный сайт мэра Москвы.

26 августа заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что подарочные наборы после прохождения вакцинации от коронавируса в рамках акции «С заботой о здоровье» получили почти 90 тысяч москвичей старшего возраста.

Читайте также:
москвичиподарокВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте