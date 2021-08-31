Прошедшие ревакцинацию москвичи старше 65 лет получат наборы «С заботой о здоровье»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о предоставлении москвичам старшего возраста, прошедшим повторную вакцинацию от коронавируса, подарочных наборов «С заботой о здоровье».

В настоящее время в столице действует программа дополнительного стимулирования вакцинации жителей старше 65 лет. Они могут получить подарочный набор, сделав первую прививку от коронавируса в период с 23 июня по 1 октября, а затем полностью завершив вакцинацию. Для этого потребуется предъявить паспорт гражданина России, сертификат о вакцинации с отметками о введении двух компонентов вакцины или QR-код в бумажном или электронном виде (в центрах соцобслуживания принимают только QR-код), а также подарочный сертификат на получение набора.

Подарочный набор включает полезные витамины и приборы, в том числе измеритель артериального давления, таблетницу, добавки омега-3 и витамин D3, набор косметики для ухода за кожей, зубные пасту и щетку, антибактериальный гель и набор медицинских масок, пишет официальный сайт мэра Москвы.

26 августа заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что подарочные наборы после прохождения вакцинации от коронавируса в рамках акции «С заботой о здоровье» получили почти 90 тысяч москвичей старшего возраста.