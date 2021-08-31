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Лавров назвал «подлой» интерпретацию его слов про Сталина

Иван Юминов

Политика
Лавров назвал «подлой» интерпретацию его слов про Сталина
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что интерпретация его слов про бывшего руководителя СССР Иосифа Сталина является «подлой».

— По сути дела, я сказал следующее: «Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками Второй мировой войны, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу, а мы эту Европу спасли — от завоевания, от уничтожения, и спасли многие народы, — пояснил дипломат.

Эта линия, по его словам, используется теми, кто хочет ослабить и сдерживать Россию. Такие люди никогда не достигнут результата, потому что русский народ умнее и богаче, приводит слова Лаврова РИА Новости.

30 августа глава МИД заявил, что попытки выставить Сталина «главным злодеем» эпохи являются частью атаки на национальное прошлое страны и итоги Второй мировой войны. По его словам, подобные нападки происходят из желания переписать историю и политически ослабить Россию.

5 июня президент России Владимир Путин отметил, что в США столкнулись с типичными проблемами империй, с которыми страна может уже не справиться, как это произошло с СССР. Путин пояснил, что империи часто думают, что могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки, что мощь страны позволит разрешить все проблемы. Однако, по словам главы государства, число проблем растет, и наступает момент, когда справиться с ними невозможно.

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