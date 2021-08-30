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Лавров назвал нападки на личность Сталина попытками переписать историю

Анастасия Волоснова

Общество
Лавров назвал нападки на личность Сталина попытками переписать историю
Фото: МИД РФ

Попытки выставить Иосифа Сталина «главным злодеем» эпохи являются частью атаки на национальное прошлое страны и итоги Второй мировой войны. Об этом рассказал в понедельник, 30 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, подобные нападки происходят из желания переписать историю и политически ослабить Россию.

— Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны, — приводит ТАСС слова министра.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в США столкнулись с типичными проблемами империй, с которыми страна может уже не справиться, как это произошло с СССР. Путин пояснил, что империи часто думают, что могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки, что мощь страны позволит разрешить все проблемы. Однако, по словам главы государства, число проблем растет, и наступает момент, когда справиться с ними невозможно.

Позднее Путин призвал США научиться уважать интересы России. Он отметил, что не Москва ответственна за то, в каком состоянии находятся отношения между Россией и США.

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