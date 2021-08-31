Instagram запретит пользоваться сервисом без указания даты рождения

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Компания Facebook, владеющая социальной сетью Instagram, закроет доступ в нее для пользователей, которые не указали дату рождения. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации во вторник, 31 августа.

— Эта информация нужна нам для разработки новых функций, (необходимых — прим. «ВМ») для защиты юных пользователей, — говорится в сообщении.

Пользователям без данной информации сперва неоднократно будет приходить запрос с просьбой указать ее при каждом открытии приложения Instagram. Аналогичное оповещение будет появляться при попытках просмотреть публикацию с содержанием деликатного характера.

В случае если пользователь так и не укажет дату рождения, его доступ в Instagram будет ограничен, отмечается на сайте компании.

28 июля сообщалось, что Таганский суд Москвы отклонил жалобы на решения суда первой инстанции, который ранее оштрафовал Facebook на общую сумму в 26 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

Всего адвокатом корпорации Facebook было подано восемь жалоб. 22 июля суд оштрафовал социальную сеть на шесть миллионов рублей по двум административным правонарушениям. А в июне компанию обязали выплатить 17 миллионов рублей за отказ удалять запрещенную информацию.