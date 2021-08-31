Ольга Бузова показала общественности свою первую школьную любовь

Фото: instagram/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова продемонстрировала поклонникам свою первую любовь со школьных времен. Фотографию с молодым человеком она выложила во вторник, 31 августа, на личной странице в Instagram.

Звезда поделилась фотографией, на которой она обнимается с молодым человеком на фоне школы.

— Это Леша. Самый красивый и завидный парень в школе. У нас были школьные отношения, поцелуи у подъезда и совместный выпускной, — призналась Ольга Бузова.

Также экс-ведущая «Дома-2» отметила, что эти отношениями стали для нее первыми серьезными в жизни, из-за чего она с особой теплотой вспоминает юные годы. Однако любила будущая звезда и до этого.

Помимо этого, Ольга Бузова рассказала подписчикам, что давно ищет своего первого возлюбленного. Она даже обращалась за помощью к Андрею Малахову, но это не принесло результата, сообщает Пятый канал.

— Если вы знаете Алексея Крупицу, как он, где он… Напишите, пожалуйста, моей команде, — попросила аудиторию артистка.

Во вторник, 30 августа, руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков на сборе труппы заявил, что Ольга Бузова вернется на сцену театра в спектакле «Чудесный грузин» в новом театральном сезоне.