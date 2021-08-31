Бузова продолжит играть во МХАТе в новом сезоне

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Ольга Бузова вернется на сцену МХАТ имени Горького в спектакле «Чудесный грузин» в новом театральном сезоне. Об этом сообщил руководитель театра Эдуард Бояков на сборе труппы.

Московский театр продолжит сотрудничество с певицей, вопреки мнению артистов, уверенных в том, что бывшей ведущей «Дома-2» не место на сцене легендарного театра.

Согласно предварительной информации, спектакль с участием Бузовой пройдет 17 и 18 сентября, пишет Nation news.

Ольга Бузова получила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле об Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Премьера данной постановки состоялась 11 июня на сцене МХАТ имени Горького. Гонорар артистки составил почти полмиллиона рублей. Выход певицы на сцену театра вызвал широкий общественный резонанс: многие звезды и общественные деятели отозвались о нем негативно.

19 июля появилась информация о новом заключенном с Бузовой контракте. Сообщалось, что он предусматривает ее участие в двух постановках нашумевшего спектакля «Чудесный грузин» в сентябре. Гонорар певицы мог составить 234 тысячи рублей. Однако позже театр опроверг эту информацию.

В августе телеведущая прокомментировала слова актера Сергея Безрукова, который присоединился к хору критикующих ее появление на сцене МХАТа и порадовался, что до этого момента не дожил Константин Сергеевич Станиславский. Она заявила, что против нее организовали настоящую травлю.