Синоптик предупредил о грозах и ливнях в Центральной России 1 сентября

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Более трети месячной нормы осадков выпадет 1 сентября в Центральной части России. Об этом во вторник, 31 августа, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь с 31 августа на 1 сентября будет действовать тепловой сектор циклона, поэтому небо затянется слоистыми облаками. Из-за этого температура воздуха снизится до 15–17 градусов и начнется небольшой дождь.

— Утро ожидается хмурое, дождь немного усилится, ветер южной четверти 3–8 метра в секунду, чуть потеплеет — до 18 градусов. После полудня станет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый мощными «шапками» кучево-дождевых облаков. Такие клубящиеся облака, как правило, всегда «выстреливают» залповыми ливнями и артиллерийской канонадой прощальных гроз, — рассказал Евгений Тишковец.

Такая погода в особенности ожидается на юго-востоке и востоке Московской области, а также в Рязанском, Владимирском и Тульском регионах.

Синоптик отметил, что за сутки выпадет около 20–25 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы. Однако в четверг, 2 сентября, жители центральных территорий страны «проснутся в условиях настоящей осени», передает ТАСС со ссылкой на слова эксперта.

Во вторник, 31 августа, Евгений Тишковец также рассказал москвичам, когда им следует ожидать первый листопад. По его мнению, это произойдет после 3 сентября.