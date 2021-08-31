Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

S7 назвала дату начала полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Иван Юминов

Общество
S7 назвала дату начала полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Фото: Pixabay

Авиакомпания S7 начнет выполнять полеты на курорты Египта в начале октября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 31 августа.

— S7 Airlines открыла продажи на рейсы из Москвы на курорты Египта. Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы в Хургаду раз в неделю, а в Шарм-эль-Шейх — дважды в неделю, — говорится в сообщении.

С 5 октября по вторникам будет раз в неделю отправляться рейс из Москвы в Хургаду, а с 6 ноября рейс начнет выполняться по субботам. Полеты в Шарм-эш-Шейх будут выполняться дважды в неделю с 9 октября по средам и субботам.

Начиная с 31 октября они будут выполняться по четвергам и воскресеньям, приводит сообщение авиакомпании РИА Новости.

С 9 августа Россия возобновила авиарейсы на курорты Египта, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Допуски на выполнение полетов из Москвы и регионов на курорты Египта получили девять российских авиакомпаний. В список перевозчиков вошли S7, «Аэрофлот», «Победа», «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind, а также Royal Flight.

Читайте также:
авиакомпанииЕгипетавиасообщение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте