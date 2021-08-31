S7 назвала дату начала полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

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Авиакомпания S7 начнет выполнять полеты на курорты Египта в начале октября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник, 31 августа.

— S7 Airlines открыла продажи на рейсы из Москвы на курорты Египта. Авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы в Хургаду раз в неделю, а в Шарм-эль-Шейх — дважды в неделю, — говорится в сообщении.

С 5 октября по вторникам будет раз в неделю отправляться рейс из Москвы в Хургаду, а с 6 ноября рейс начнет выполняться по субботам. Полеты в Шарм-эш-Шейх будут выполняться дважды в неделю с 9 октября по средам и субботам.

Начиная с 31 октября они будут выполняться по четвергам и воскресеньям, приводит сообщение авиакомпании РИА Новости.

С 9 августа Россия возобновила авиарейсы на курорты Египта, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Допуски на выполнение полетов из Москвы и регионов на курорты Египта получили девять российских авиакомпаний. В список перевозчиков вошли S7, «Аэрофлот», «Победа», «Смартавиа», «Нордстар», «Уральские авиалинии», Azur Air, Nordwind, а также Royal Flight.