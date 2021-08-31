Клубы РПЛ решили поддержать реформу лимита на легионеров

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Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу на общем собрании лиги приняли решение поддержать реформу лимита на легионеров. Об этом заявил генеральный директор команды «Спартак» Евгений Мележиков во вторник, 31 августа.

— Реформа лимита идет в связке с реформой чемпионата. Из клубов 50 процентов за отмену, 50 процентов — за послабление лимита, — рассказал представитель клуба.

При этом Мележиков уточнил, что на сегодняшний день команды решили поддержать реформу лимита, отмечает «Спорт-Экспресс».

20 июля глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что большинство клубов выступили за отмену лимита на легионеров. По его словам, этот вопрос затрагивает все аспекты современного футбола.

В частности, эта тема касается молодых игроков, уточнил Прядкин. На данный момент каждая команда в РПЛ должна подавать на турнир не более восьми иностранных футболистов.

24 августа президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в российском футболе на данный момент нет тренерской школы, но есть множество хороших тренеров. До этого, по его словам, существовала советская школа, при которой тренеры влияли на развитие тренерской мысли по всему миру.

Начиная с сентября Академия РФС начнет обучение тренеров по новым программам, которые отражают современные тенденции и происходящее в футболе, добавил глава союза.