Little Big, водка и Роскосмос: участники группы Maneskin поделились знаниями о России

Фото: instagram.com/maneskinofficial

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Итальянская музыкальная группа Maneskin, которая победила на Евровидении-2021, приехала в Москву. Во вторник, 31 августа, участники коллектива встретились с российскими поклонниками на площадке в Парке Горького.

Ребята признались, что знают несколько примитивных фраз на русском языке.

— Привет. Голый. Водка, — забавно декламировали русские слова музыканты.

Помимо этого, барабанщик Итан Торкио активно наблюдает за Роскосмосом в социальных сетях. По его словам, еще в детстве его увлекли астрофизика, космос и схожие темы.

Все участники коллектива слушают композиции российской группы из Санкт-Петербурга Little Big. Однако выступить на одной сцене они мечтают с Arctic Monkeys и Миком Джаггером.

В завершение встречи Maneskin пообещали снова приехать в Россию, но уже с концертной программой. В знак благодарности фанаты подарили музыкантам сувениры: красную икру, водку и шапку-ушанку, передает ТАСС.

После победы на Евровидении-2021 слушатели из России заподозрили итальянский коллектив в плагиате песни Аллы Пугачевой.