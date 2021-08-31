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Little Big, водка и Роскосмос: участники группы Maneskin поделились знаниями о России

Виктория Сикерина

Общество
Little Big, водка и Роскосмос: участники группы Maneskin поделились знаниями о России
Фото: instagram.com/maneskinofficial
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Итальянская музыкальная группа Maneskin, которая победила на Евровидении-2021, приехала в Москву. Во вторник, 31 августа, участники коллектива встретились с российскими поклонниками на площадке в Парке Горького.

Ребята признались, что знают несколько примитивных фраз на русском языке.

— Привет. Голый. Водка, — забавно декламировали русские слова музыканты.

Помимо этого, барабанщик Итан Торкио активно наблюдает за Роскосмосом в социальных сетях. По его словам, еще в детстве его увлекли астрофизика, космос и схожие темы.

Все участники коллектива слушают композиции российской группы из Санкт-Петербурга Little Big. Однако выступить на одной сцене они мечтают с Arctic Monkeys и Миком Джаггером.

В завершение встречи Maneskin пообещали снова приехать в Россию, но уже с концертной программой. В знак благодарности фанаты подарили музыкантам сувениры: красную икру, водку и шапку-ушанку, передает ТАСС.

После победы на Евровидении-2021 слушатели из России заподозрили итальянский коллектив в плагиате песни Аллы Пугачевой.

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