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Космонавты с борта МКС поздравили российских школьников с 1 сентября

Юлия Курганова

Общество
Космонавты с борта МКС поздравили российских школьников с 1 сентября
Фото: Роскосмос

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров с борта Международной космической станции (МКС) поздравили школьников с Днем знаний. Видео опубликовано на сайте Роскосмоса.

— Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться. Постоянное стремление к знаниям — важнейшее условие прогресса, личностного роста. Чем больше знаний вы будете получать, тем сильнее у вас будет желание учиться, — сказал Новицкий.

Космонавты посоветовали ученикам найти такое дело, которое будет полезно для всего человечества и интересно для них самих.

Отдельное поздравление и слова благодарности члены экипажа МКС сказали учителям.

— Ваш труд невозможно переоценить, — отметил Дубров.

Также космонавты пожелали школьникам всегда добиваться своих целей. Они призвали обучающихся обращаться к помощи знаний и науки для того, чтобы «жить с умом», и помнить о том, что они — будущее нашего общего дома — Земли.

День знаний отметят в Музее современной истории России. Начнется программа с квеста «В поисках сокровищ» по экспозиции «Калейдоскоп коллекций. Раритеты музейного собрания».

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